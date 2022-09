Niente da fare per la volpe del Lagaccio, è stata trovata morta

Triste epilogo per la vicenda della volpe del Lagaccio per la quale Enpa aveva lanciato un appello lo scorso 11 settembre. L'animale, gravemente malato, è stato trovato morto dai volontari.

A darne notizia è la stessa Enpa, associazione che sui social ha dato lo stop alle segnalazioni e spiegato: "Ringraziamo tutti coloro che hanno provato a dare una mano con chiamate, messaggi e condivisioni, purtroppo la volpe è stata ritrovata senza vita dai nostri volontari durante la perlustrazione di una delle zone interessate. Possiamo dire con certezza che il decesso è riconducibile alla grave forma di rogna di cui era affetta e non all’impossibilità a nutrirsi causata da un giro di nastro adesivo attorno al muso come ci era stato segnalato. Il nastro non c'era".

"Ringraziamo - conclude Enpa - anche gli addetti ai lavori del cantiere, gli ingegneri responsabili e i volontari che hanno monitorato la zona per più di una settimana con ronde e controlli periodici alle gabbie trappole posizionate. Viste le numerose segnalazioni, precisiamo inoltre di essere a conoscenza di numerosi altri esemplari di volpe che si aggirano in quel territorio, e rimaniamo a disposizione qualora uno di loro dovesse aver bisogno del nostro aiuto".