L'appello dell'Enpa per la volpe del Lagaccio: "È allo stremo delle forze, aiutateci a trovarla"

Enpa Genova ha lanciato sui social un appello a tutti i cittadini della zona del Lagaccio per il recupero di una volpe gravemente malata segnalata nei giorni scorsi tra il cantiere di Via Napoli e il sito Amiu. L'animale è in condizioni molto critiche e rischia la morte se non sarà trovata in tempi molto brevi. L'Enpa ha chiesto di chiamare, a qualsiasi ora del giorno e della notte, il numero 010.72.12.178 e, se possibile, rimanere in zona e tenere d'occhio l'animale fino all'arrivo del proprio personale. Enpa Genova ha anche spiegato che in zona sono presenti diverse volpi e che molte di queste hanno la rogna, l'animale che in questo momento viene cercato è però in una condizione molto critica e rischia di morire.

"Purtroppo non l'abbiamo ancora trovata - spiegano dal centro Enpa a GenovaToday -, abbiamo attivato anche una squadra notturna e siamo sempre reperibili se ci chiamano per andarla a prendere. Ci preme sottolineare che l'animale sembra essere in condizioni davvero molto critiche, per la rogna allo stato finale, ma anche perché dalla foto che abbiamo, anche se di scarsa qualità, sembra che l'animale abbia una sorta di nastro o laccio che le ostruisce la bocca e non può alimentarsi e bere, se non viene trovata presto è condannata a morte".

"La volpe - conclude l'Enpa - è stata avvistata in via Napoli e soprattutto nel cantiere Amiu presso il ponte del Lagaccio, dove riteniamo che l'animale stazioni. Invitiamo chiunque la vedesse a chiamarci allo 010.72.12.178 e a monitorarla fino a quando arriviamo perché pensiamo sia davvero allo stremo delle forze, confidiamo nel fatto che comunque non si muovi molto perché priva di forza per grandi spostamenti".