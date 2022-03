Tragedia al Lagaccio, anziani trovati morti in casa: ipotesi omicidio suicidio

Tragedia della disperazione nel quartiere del Lagaccio dove questa mattina, domenica 13 marzo, un anziano ha ucciso la moglie soffocandola con una busta di plastica e poi si sarebbe tolto la vita stringendosi un sacchetto al collo. Lui 95 anni, lei 93.

Sul posto, in via Ceppi di Bairolo, sono intervenuti i carabinieri, la Croce Misericordia Genova e l'automedica Golf4. Il figlio nell'appartamento dei genitori avrebbe dichiarato alle forze dell'ordine: "Lo diceva sempre che non si sarebbero mai lasciati soli".

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i motivi che avrebbero scatenato l'omicidio suicidio.