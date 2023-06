“Suo figlio ha avuto un incidente, 4mila euro per farlo scarcerare”. Truffata 87enne

"Buongiorno, la chiamo per dirle che suo figlio ha avuto un incidente e per scarcerarlo servono 4mila euro”.

Dall’altra parte del telefono, in via Venezia al Lagaccio, c’è una anziana che va nel panico e cade nella truffa organizzata per estorcere il denaro. A ritirare la "cauzione" si presenta sotto casa dell'87enne una giovane donna. La richiesta è chiara: per far uscire il figlio dalla prigione dove è stato trattenuto, occorre sborsare diverse migliaia di euro.

La vittima consegna quindi in contanti 3.900 euro alla sua truffatrice che poi si allontana. Soltanto dopo, quando il figlio rientra a casa confermandole che nulla di quanto le era stato raccontato era accaduto ed era vero, si rende conto di essere stata raggirata e chiama la polizia.

Sono in corso le indagini per l'individuazione dell'autrice del reato.