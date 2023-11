"Suo figlio è in arresto, ha bisogno di soldi", truffa ad anziana sventata dai muratori

Un altro caso di truffa del finto incidente al figlio ai danni di una persona anziana, questa volta fortunatamente sventata. È successo nel quartiere del Lagaccio, sempre con il solito 'modus operandi'. Intorno alle ore 12:30 di mercoledì 29 novembre 2023 uno sconosciuto ha telefonato alla donna qualificandosi come appartenente alle forze dell'ordine. Le ha detto che avrebbe dovuto versare una cospicua somma di denaro a un incaricato che sarebbe passato poco dopo perché il figlio aveva causato un incidente stradale ed era stato arrestato.

L'anziana però non era sola, alcuni muratori che stavano svolgendo dei lavori hanno capito che si trattava di un tentativo di truffa e così è stata chiamata la polizia, quella vera, che ha poi avviato le indagini.