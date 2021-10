Prende a pugni una prostituta e la rapina, arrestato

La scorsa notte, dopo aver concordato al telefono una prestazione sessuale con una transgender thailandese, si è presentato nell'appartamento in zona Lagaccio e, come prima cosa, ha consumato dello stupefacente (tre strisce di cocaina). La vittima, contraria all'uso di droghe, ha chiesto al 31enne di uscire di casa, ma quest'ultimo ha reagito violentemente e l'ha minacciata, chiedendole dei soldi.

La thailandese si è però rifiutata e il giovane l'ha colpita con alcuni pugni, impossessandosi di un televisore e di un cellulare, per poi cercare di scappare. A quel punto la vittima ha reagito, cercando di riprendersi gli oggetti, ma il violento l'ha nuovamente colpita con alcuni pugni per poi riuscire a fuggire, non prima di aver scaraventato a terra il televisore, rompendolo.

Gli agenti di una volante, intervenuta rapidamente a seguito della chiamata al 112 della vittima, si sono messi sulle tracce del fuggitivo, rintracciandolo poco dopo in via Avezzana. Il 31enne genovese, che durante la fuga si era disfatto del cellulare, gettandolo dentro un bidone dell'immondizia, è stato arrestato per il reato di rapina e accompagnato presso il carcere di Marassi a disposizione dell'autorità giudiziaria.