Lagaccio, dopo mesi di attesa sono iniziati i lavori per i nuovi parcheggi

A un anno e mezzo dall'annuncio dell'assessore ai Lavori Pubblici Piciocchi e del presidente del Municipio centro Est Andrea Carratù, sono finalmente iniziati i lavori per la realizzazione di nuovi parcheggi al Lagaccio in prossimità del ponte Don Acciai. Ad annunciarlo è stato il sindaco, Marco Bucci.

"Aster è al lavoro in via Don Acciai per la realizzazione di una nuova area di parcheggio - scrive il sindaco sui suoi profili social -. Insieme a queste operazioni è in corso l'allargamento della strada all'incrocio con via del Lagaccio per eliminare in via definitiva l'impianto semaforico".

"Un'opera fortemente richiesta dagli abitanti del quartiere, un intervento che migliorerà la viabilità nella zona e offrirà più parcheggi per gli abitanti", conclude Bucci.