Riconosce il suo scooter nel traffico: carabiniere chiama la polizia

La polizia di Stato ha arrestato un 38enne pregiudicato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale, in via del Lagaccio.

I fatti risalgono a ieri sera, mercoledì 2 marzo, quando un carabiniere fuori servizio, ha notato nel traffico un uomo a bordo del proprio scooter che gli era stato rubato il giorno prima. Allora lo ha fermato e si è qualificato chiedendogli i documenti ma in risposta ha ricevuto uno spintone dal ladro che ha poi cercato di scappare tallonato però dal carabiniere che ha chiesto rinforzi.

Il 38enne nel frattempo si era nascosto sotto una macchina pensando di riuscire a farla franca. Uscito dal suo nascondiglio è stato accompagnato in questura. Dentro lo zaino custodiva un tronchesino e prodotti alimentari che dopo accertamenti sono risultati rubati da un supermercato nella stessa via dell’intervento dove sono stati riconsegnati.

L’uomo, che è stato giudicato questa mattina per direttissima, è stato anche denunciato per furto, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e guida senza patente.