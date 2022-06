Incendio in appartamento, 40enne intossicato

Incendio nella notte in un appartamento di via del Lagaccio, intossicato un uomo che è stato portato in gravi condizioni in ospedale.

Il rogo è divampato, per ragioni ancora da accertare, intorno all'una e mezza di domenica 5 giugno 2022, è stato domato dai vigili del fuoco in poco tempo perché di modesta entità.

L'uomo, un 40enne, aveva però inalato troppo fumo, è stato quindi soccorso dal personale del 118 intervenuto con l'automedica sul posto. È stato intubato e portato all'ospedale San Martino in codice rosso.