Fa la spesa ma non paga il conto, 53enne denunciato

La segnalazione è arrivata da un supermercato al Lagaccio: un uomo stava rubando tra gli scaffali.

I carabinieri di San Teodoro e Scali sono arrivati giusto in tempo per fermarlo all'uscita e perquisirlo. Dallo zaino il 53enne ha tirato fuori prodotti per un valore commerciale di circa cento euro.

La refurtiva è stata riconsegnata al titolare del negozio e l'uomo, italiano e già noto alle forze dell'ordine, denunciato per furto aggravato.