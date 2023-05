Rubano generi alimentari per 180 euro, denunciati dai carabinieri

I carabinieri della stazione di San Teodoro e Scali hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso, due cittadini stranieri di 45 anni con pregiudizi di polizia.

Gli autori sono stati bloccati dopo aver rubato generi alimentari per un totale di 180 euro ai danni di un esercizio commerciale in via del Lagaccio.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata ai proprietari