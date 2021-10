Magazzino della droga nel bosco, arrestato fornitore di pusher genovesi

Un’indagine coordinata dalla Procura ha consentito agli agenti della Squadra Mobile di arrestare un tunisino, con precedenti penali, che aveva creato un magazzino per lo stoccaggio della droga destinata ai pusher del centro storico.

I poliziotti seguendo per alcuni giorni i movimenti dell’uomo hanno notato un insolito via vai lungo una scalinata che collega via del Lagaccio a via Bari: sotto una passerella era stato ricavato un deposito di fortuna, in una zona circondata da boscaglia, poco frequentata dai residenti e lontana da occhi indiscreti.

Non da quelli, però, degli agenti che appostati tra la vegetazione, hanno sorpreso e fermato lo spacciatore mentre prelevava un involucro contenente un etto di cocaina e si preparava a cederlo ai suoi clienti.

Nel nascondiglio, dove è intervenuta anche un’unità cinofila della Polizia di Stato, sono stati ritrovati altri involucri di stupefacente per un peso totale di oltre 1,2 kg di cocaina e circa 300 gr di eroina, che immesse sul mercato avrebbero fruttato illeciti guadagni per oltre 130mila euro.

L’ingente quantitativo, sottoposto a sequestro, era confezionato in dosi di circa 1 etto, a testimonianza del fatto che fosse destinata non a consumatori finali, ma ad altri pusher.

Sul posto è stata fatta intervenire anche la Polizia Scientifica che ha svolto il sopralluogo al fine di documentare lo stato dei luoghi e repertare la droga rinvenuta.