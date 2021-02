Si presenta a casa di una conoscente, si ubriaca e pretende un rapporto sessuale

Per sfuggire al suo aggressore, la donna si è precipitata in strada, dove è stata soccorsa da un passante, che ha chiamato la polizia. Denunciato un 43enne, per cui è stato emesso un foglio di via obbligatorio

Ha telefontato a una conoscente e si è offerto di portarle del tabacco. Poi, una volta arrivato a casa della donna, ha fatto il pieno di alcol, le ha chiesto un rapporto sessuale e si è infuriato di fronte al suo netto rifiuto. Per questo la polizia ha denunciato un 43enne siciliano per resistenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, sanzionandolo anche per violazione della normativa anti covid.

L'intervento della volante è scattato dopo la segnalazione di un cittadino, che ha soccorso una donna che camminava in strada in via del Lagaccio chiedendo aiuto, poiché era stata appena aggredita all'interno della propria abitazione dal 43enne ubriaco.

Giunti nei pressi dell'appartamento, gli agenti hanno trovato l'uomo in evidente stato d'ebbrezza alcolica e lo hanno accompagnato presso gli uffici della questura. Durante tutto l'intervento il 43nne ha minacciato, insultato, offeso e si è opposto con violenza nei confronti degli operatori.

Dagli accertamenti è emerso che l'uomo è residente in Sicilia e si trova a Genova senza alcun giustificato motivo, per questo è stato sanzionato e a suo carico è stato emesso un foglio di via obbligatorio.