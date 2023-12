Demolito il Terra di Nessuno al Lagaccio

Addio al Terra di Nessuno. Nella mattina di giovedì 21 dicembre 2023 sono iniziate le operazioni di demolizione della struttura in via Bartolomeo Bianco, accanto ai campi del Lagaccio, occupata dal 1995.

Il 9 ottobre 2021 il Terra Di Nessuno era stato sgomberato per poi essere rioccupato da attivisti e attiviste il successivo 20 maggio con la richiesta che lo spazio fosse riassegnato alle loro associazioni legalmente costituite.

Nel 2020 era emerso che il centro sociale occupato aveva un debito di oltre novemila euro verso la civica amministrazione, ben al di sotto degli oltre sessantamila euro dovuti dallo Zapata. Nel frattempo a Tursi stava prendendo forma l'idea di utilizzare l'area anche per il trattamento dei rifiuti.

Dopo vari passaggi si è arrivati alla versione definitiva del progetto, che prevede un polo per l'economia circolare con raccolta, riciclo e riuso. I due progetti in tal senso sono entrati nella graduatoria nazionale del Pnrr e promossi a pieni voti all'inizio di quest'anno. Il 3 novembre scatta dunque l'ennesimo e ultimo sgombero della struttura.

Oggi le ruspe hanno iniziato a lavorare per cancellare quello che è stato per molti giovani un luogo di aggregazione (dove negli anni si è fatta ottima musica, a volte eccedendo nei volumi con relative lamentele del circondario), e creare quello che l'amministrazione ha in mente. Del Terra di Nessuno non resterà che il ricordo.