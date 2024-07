Ruba lo zaino a un turista, poi scalcia e minaccia la polizia: giovane ladro arrestato

Ha rubato lo zaino a un turista e poi, vistosi scoperto, lo ha abbandonato tentando invano di allontanarsi. Ma la polizia di Stato era sulle sue tracce, lo ha fermato e arrestato.

È finito così nei guai un giovane ladro minorenne arrestato per furto aggravato, minacce e resistenza a pubblico ufficiale domenica, nel Tigullio. Qui, il personale della volante del Commissariato di Rapallo è intervenuto presso la stazione ferroviaria del comune rivierasco perché era stato segnalato il furto di uno zaino appartenente a un turista australiano. Un cittadino lì presente, che aveva tenuto d'occhio il ladro, lo ha subito segnalato agli agenti e questi si sono avvicinati al giovanissimo. Che però, vistosi scoperto, ha abbandonato lo zaino e ha cercato di scappare.

I poliziotti però lo hanno raggiunto e fermato, nonostante la forte resistenza da parte del ragazzo che ha iniziato a scalciare, dimenandosi e minacciando gli agenti durante tutte le fasi del controllo e dell'accompagnamento in commissariato.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che il giovane, fermato diverse volte per molteplici reati sempre in ambito ferroviario, è maggiorenne anziché minorenne come inizialmente dichiarato. Alla luce di ciò è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.