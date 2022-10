Sorpreso a rubare nel box, spintona il padrone di casa per fuggire

La polizia di Stato di Genova ha arrestato un uomo di 36 anni per tentata rapina impropria

La vittima - che si trovava in via dell’Alloro intorno alle 19,35 - è uscita di casa per recarsi al lavoro e si è accorta che la saracinesca del suo box era semiaperta. Insospettito, il padrone di casa è quindi entrato e ha visto il 36enne che stava rovistando all’interno e che, vistosi scoperto, ha tentato di scappare spingendolo via.

L’uomo però non si è perso d’animo e lo ha inseguito, riuscendo a bloccarlo poco dopo. Le sue urla e richieste di soccorso sono state sentite da un carabiniere residente nella palazzina che ha chiamato il 112 ed è sceso in strada in suo aiuto.

Pochi minuti dopo è giunta la volante del Commissariato Cornigliano che ha preso in consegna l’uomo, già gravato da precedenti penali della stessa natura.