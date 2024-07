Ladro in vacanza si intrufola in un magazzino e ruba un monopattino

Ladro in vacanza a Sestri Levante, dove i carabinieri hanno denunciato un 26enne, con a carico precedenti penali, con l'accusa di furto aggravante. Il giovane, italiano in vacanza nella riviera di levante, ha rubato un monopattino elettrico dal valore di 650 euro, custodito all'interno di un magazzino di autoricambi. Secondo quanto ricostruito, si è introdotto nel magazzino approfittando della porta di ingresso lasciata socchiusa, dopo averlo rubato ha nascosto il monopattino nel bagagliaio della sua auto.

Il proprietario del magazzino si è rivolto ai carabinieri della Stazione di Sestri Levante che ha analizzato le immagini delle videocamere di sorveglianza. Non è stato difficile per i militari indivuare il colpevole e restituire il monopattino che si trovava ancora dentro il bagagliaio dell'auto, parcheggiata poco distante dal B&B in cui soggiornava.