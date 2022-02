Ennesimo furto all'Ipercoop, questa volta finisce in manette

Poco dopo mezzogiorno di martedì 15 febbraio 2022 i poliziotti sono intervenuti presso il centro commerciale Aquilone a Bolzaneto e hanno trovato addosso a un 33enne una felpa e un giubbotto del valore di 117 euro, che aveva appena rubato.

Il giovane è stato portato in questura per gli atti di rito e qui è stato riconosciuto da un poliziotto come lo stesso soggetto che sabato 12 febbraio, dopo aver provocato l'interruzione della corsa di un bus per i suoi atteggiamenti molesti, era stato trovato in possesso di tre trolley pieni di articoli vari di cui non aveva saputo giustificare il possesso.

Visti i suoi precedenti per furti all'interno di supermercati, il tutto era stato sequestrato preventivamente allo scopo di compiere accertamenti riguardo la provenienza. Così ieri la merce, del valore di 867 euro, è stata mostrata al personale dell'Ipercoop, presente in questura per denunciare l'ultimo furto, che l'ha riconosciuta grazie ai codici presenti come appartenente al loro supermercato.

Il 33enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per ricettazione. Questa mattina l'uomo, che ha a suo carico anche altri episodi analoghi, è stato giudicato con rito direttissimo.