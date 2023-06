Spesa da 600 euro in profumi pregiati, ma 'si dimentica' di pagare

Un 27enne italiano è stato arrestato dai carabinieri per rapina impropria. L'uomo, noto per i suoi precedenti e sottoposto a divieto con foglio di via obbligatorio dal Comune di Genova, è stato sorpreso a rubare profumi alla Coin di via Venti Settembre.

Dopo aver prelevato dagli scaffali alcune confezioni di 'Chanel N°5' per circa 600 euro di valore totale e ha cercato di scappare spintonando la guardia giurata. Durante la colluttazione con il personale di vigilanza è transitata davanti al negozio una pattuglia dei carabinieri, che è immediatamente intervenuta bloccando il malvivente.

Le confezioni di profumo sono state recuperate e restituite al negozio mentre il ladro sarà giudicato per direttissima.