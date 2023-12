Ruba bottiglie d'olio e aggredisce la commessa del supermercato

Un arresto e una denuncia nel centro storico di Genova per tentata rapina e furto con destrezza. Doppio intervento dei carabinieri che hanno recuperato la refurtiva.

Nel primo caso è finito in manette un 20enne originario del Marocco, con precedenti. Il giovane è entrato in un supermercato di via Sant’Agnese e ha nascosto cinque bottiglie d'olio nello zaino. Fermato all'uscita, ha reagito con violenza spintonando la cassiera per fuggire. I carabinieri, allertati, sono intervenuti e l'hanno bloccato.

Nel secondo caso è stato invece denunciato un 34enne italiano, con precedenti e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'uomo ha commesso un furto con destrezza di 150 euro in un negozio di via San Lorenzo, è stato fermato, perquisito e trovato in possesso di una carta di credito rubata e utilizzata per diversi acquisti per un importo di altri 150 euro.

