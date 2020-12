Entra in un bar di notte e ruba, ladro "incastrato" dalle impronte papillari

Era entrato nella notte del 20 ottobre in un bar di calata Simone Vignoso, rubando 155 euro di fondo cassa, e poi sparendo senza lasciare traccia, il ladro denunciato dalla Polizia di Stato per furto in questi giorni.

Dai rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica, infatti, sono emerse due impronte papillari che l'uomo aveva lasciato durante il furto, e che hanno permesso di risalire alla sua identità.