Il ladro dell'Esselunga colpisce ancora

Si è guadagnato il ben poco onorevole primato di aver tentato per primo un furto nel nuovo supermercato in via Piave. Pochi giorni dopo, è finito di nuovo nei guai. Il romeno 29enne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, è stato denunciato dalla polizia per ricettazione.

Il giovane è stato sorpreso dai poliziotti del commissariato San Fruttuoso mentre si aggirava, in piena notte, tra le auto in sosta in ponte Carrega. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato nello zaino del 29enne 7 pezzi di parmigiano, 3 bottiglie di crema di whisky e due bottiglie di bibite analcoliche.

Considerati i numerosi precedenti tra cui anche il primo furto al nuovo supermercato di via Piave e non fornendo alcuna giustificazione sul possesso degli alimenti nello zaino, è stato denunciato per ricettazione. Inoltre, è stato sanzionato per la violazione delle norme anti covid poiché privo di mascherina.