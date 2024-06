Ruba cellulare in spiaggia, notato dai bagnanti: trambusto nello stabilimento

Nel tardo pomeriggio di venerdì 28 giugno 2024 i carabinieri di Chiavari sono intervenuti in uno stabilimento balneare di Corso Colombo e hanno denunciato un ladro per furto aggravato.

Alcuni bagnati avevano assistito al furto del cellulare di una frequentatrice dello stabilimento, una 33enne residente in zona, da parte di un gruppo di stranieri. Giunti sul posto, i militari hanno rintracciato il piccolo gruppo, che era ancora presente nello stabilimento balneare, e, seguito accertamenti, hanno scoperto che il furto era stato consumato materialmente da un’unica persona ovvero un egiziano di 34 anni con precedenti di polizia.

L’autore del furto e un altro straniero in sua compagnia (un 30enne originario del Marocco) sono stati anche denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. I due, durante gli accertamenti, avevano opposto resistenza auto-procurandosi così lievi lesioni. Il cellulare è stato ritrovato in spiaggia, nascosto sotto un cumulo di sabbia, e riconsegnato all’avente diritto.

