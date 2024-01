Rompe il finestrino di un'auto per rubare, poi aggredisce i carabinieri

Prima ha rotto il finestrino di un'automobile nella zona di Principe, poi ha reagito con violenza alla vista dei carabinieri alla stazione di Brignole. Protagonista un 30enne originario del Marocco, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e tentato furto.

L'uomo era stato notato da alcuni passanti che avevano fornito un identikit ai militari, poi aveva fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri, più tardi, hanno notato un profilo simile a Brignole e hanno provato a fermarlo. Il 30enne ha reagito male all'alt imposto dai militari. Ha cominciato a urlare contro di loro per poi aggredirli con violenza, uno di loro è stato anche ferito. Dagli accertamenti svolti è stato identificato come l'autore del tentato furto. Aveva rotto il finestrino senza però rubare nulla, nell'auto non c'era nulla.

Nelle ultime ore i carabinieri hanno anche denunciati i responsabili di due aggressioni. La prima avvenuta a bordo di un bus a Borgoratti e la seconda ai giardini di Cornigliano. Denunce anche a Molassana per una genovese di 40 anni che aveva danneggiato un'auto posteggiata e un'italiana di 22 anni per aver occupato abusivamente una casa.

