Nuova incursione dei ladri nella sartoria sociale del centro storico

Ladri e vandali colpiscono ancora ai danni della sartoria sociale del centro storico. Le porte sono state forzate e all'interno sono stati trovati materiali vari sparsi per terra e un gran trambusto. Non è la prima volta, ma almeno questa volta dopo l'"incursione", avvenuta ieri mattina, non parrebbe essere stato sottratto niente dall'atelier di via della Maddalena. O almeno, come commenta l'associazione di promozione sociale Il Limone Lunare, "non hanno rubato beni visibili, 'solo' leso di nuovo una serenità difficile da costruire". Una zona tormentata, quella in cui opera la sartoria, ma "occuparsi e presidiare un territorio che si fa voce del disagio della nostra società é una scelta faticosa ma necessaria per noi" commentano i soci dell'associazione sui social.

Lo spazio è nato per condividere l'arte del cucito con tutti in un quartiere difficile tramite produzioni, corsi e laboratori, collaborando con la Bottega Solidale e riqualificando anche collezioni in disuso. Un luogo ispirato alle antiche botteghe dei mestieri con tre caratteristiche: ecologia, poetica ed etica, parole da cui deriva il nome dell'atelier, "EcoPoEtica".

Non è la prima volta che lo spazio - che si batte per portare condivisione, socialità e buone pratiche nel centro storico - viene violato: nel maggio 2022 era stata rubata la nuova collezione di vestiti che avrebbe dovuto essere presentata nell'ambito di una fiera bio.