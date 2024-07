Lasciano l'auto parcheggiata, al ritorno i bagagli non ci sono più: danno da mille euro

Amaro risveglio per i proprietari di un'auto, probabilmente turisti in vacanza che, andando a prendere il mezzo che avevano lasciato parcheggiato, hanno scoperto che i bagagli erano spariti.

La scoperta verso le 8,30 di stamattina: l'automobile era stata lasciata in sost in un parcheggio in via Galata e i ladri potrebbero essere entrati in azione durante la notte. Quel che è certo è che si sono portati via valigie con abiti e altri oggetti all'interno, per un valore stimato di circa mille euro.

Sul caso indaga la polizia di Stato.