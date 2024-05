Ladri in azione: al turista sparisce la valigia, in una casa provano a forzare la porta

Un attimo di distrazione e la valigia non c'è più. Amara scoperta per un turista che stava attendendo un Flixbus alla fermata di via Fanti d'Italia nella giornata di sabato 11 maggio 2024, uno sconosciuto gli ha portato via il bagaglio ed è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce nella zona di Principe.

Al malcapitato non è restato che chiamare le forze dell'ordine. La polizia è intervenuta sul posto con una volante e ha raccolto la denuncia, del ladro però nessuna traccia. Dalle testimonianze raccolte dagli agenti che hanno avviato le indagini si tratterebbe di un uomo, visto allontanarsi con la valigia.

Nella serata di sabato c'è anche stato un tentato furto in abitazione in via delle Gavette in Val Bisagno. I ladri hanno provato a forzare la porta di un appartamento per entrare, ma senza riuscirci. Probabilmente sono stati disturbati e sono fuggiti, la polizia è intervenuta sul posto per i necessari accertamenti.

