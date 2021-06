Arrestati due ladri, uno prendeva il reddito di cittadinanza

Martedì 15 giugno erano stati denunciati per essere stati sorpresi nel centro storico a bordo di una bicicletta elettrica rubata, mercoledì 16 giugno sono stati nuovamente intercettati dai carabinieri, e questa volta arrestati, per aver rubato un portafoglio in piazza della Vittoria.

A finire in manette un 36enne palermitano e un 38enne genovese, entrambi con precedenti, il secondo anche percettore del reddito di cittadinanza.

I due, nella mattinata di mercoledì, sono stati sorpresi dai carabinieri a rubare un portafoglio dall’interno di un’auto in sosta, appartenente a un genovese di 42 anni. L'arresto è scattato in flagranza di reato per furto aggravato.