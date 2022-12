Blitz dei ladri al circolo Pd Pegli e all'Arci Valvarenna: "Hanno portato via tutto"

Un brutto fine anno per il circolo Pd di Pegli e l'Arci Valvarenna: nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, alcuni ladri si sono introdotti nei locali e hanno portato via tutto, come riferiscono i dem del ponente.

"L’Arci Valvarenna - scrive il circolo Pd Pegli su Facebook - è uno degli ultimi presidi presenti sul territorio, questi anni di pandemia e l’aumento delle bollette hanno messa a dura prova la sua stabilità, ma grazie all’impegno di tutti i soci si stava piano piano rialzando. Il circolo del Pd di Pegli, nella sua rinnovata sede, stava riacquistando quegli spazi di convivialità che avevano perso: la festa dell’unità, l’inaugurazione della sala e la soddisfazione di aver portato un ministro della Repubblica proprio in quella valle rimasta trascurata a lungo. Forse tutte queste cose hanno dato fastidio a qualcuno che ha deciso di colpirci in una notte d’inverno".

Adesso bisogna ricostruire: "È difficile spiegare che cosa significhi aver perso tutto quello che si è cercato di costruire in questi anni con l'impegno di tutti gli iscritti e volontari che hanno sempre dato il massimo per il circolo. Siamo però certi di una cosa: l’attacco subito alla nostra comunità non ci spaventa, ma anzi ci da ancora più forza per portare avanti i nostri valori e le nostre idee. Se qualcuno pensa che questo vile gesto possa interrompere le nostre attività, non sa quanto grande possa essere la solidarietà della nostra gente. Noi non ci fermiamo e continueremo a fare quello che facciamo per il nostro territorio, per i nostri iscritti, per tutti quelli che credono in noi e anche per chi non ci crede, perché è questo quello che siamo".