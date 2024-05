Albaro, ladri forzano la porta di casa e rubano duemila euro

Rientro amaro per un padrone di casa che ha scoperto che il suo appartamento era stato visitato dai ladri.

È successo ad Albaro, in via Amendola, verso le 19,40 di venerdì: l'uomo, rincasando, ha notato subito che qualcosa non andava e che la porta di casa era aperta, forzata da sconosciuti.

Una volta entrato, ha scoperto che i ladri avevano rubato duemila euro e svariati gioielli, dileguandosi dopo il colpo.

Sul caso indaga la polizia di Stato.