Spaccano i vetri ed entrano in casa per rubare (ma l'alloggio era disabitato e vuoto)

Sono entrati in casa spaccando un vetro della porta finestra, in tarda mattinata, credendo di uscire con un cospicuo bottino. Ma è andata male a quattro ladri che, per il loro colpo, hanno scelto una casa al momento ancora disabitata e priva di oggetti di valore.

Ad accorgersi dei fatti, i vicini di casa che hanno visto i soggetti entrare nell'appartamento, in via Greto di Cornigliano, e hanno chiamato il 112. La casa, appena acquistata da nuovi proprietari, è però ancora vuota e disabitata. Dunque i ladri non hanno potuto fare altro che scappare a mani vuote.

Sul caso indaga la polizia di Stato.