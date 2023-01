Scippi e furti in discoteca, due giovani genovesi rischiano il linciaggio

Sono originari di Genova i due ragazzi salvati dal linciaggio dai carabinieri sabato sera in una discoteca di Civita Castellana, in provincia di Viterbo.

I due ragazzi, secondo quanto ricostruito, avrebbero fatto razzia di decine di braccialetti e collane, mentre i legittimi proprietari erano intenti a ballare e divertirsi. Però dopo qualche minuto qualcuno di loro si è reso conto di quello che stava succedendo e ha iniziato a seguire la coppia, raggiungendola nel parcheggio della discoteca mentre cercava di scappare.

I due sono stati presto accerchiati da una sessantina di ragazzi e, a sottrarli dal linciaggio, ci hanno pensato i carabinieri, intervenuti dopo essere stati chiamati per quella che, almeno all'apparenza, sembrava una maxi rissa.

I ladri sono stati arrestati e portati in caserma per gli accertamenti del caso. In seguito alla perquisizione, i due genovesi sono risultati in possesso di diversi bracciali e collane. Refurtiva restituita ai proprietari.