Ladri entrano nel circolo e lo mettono a soqquadro per poche decine di euro

Prima hanno forzato la porta per entrare a rubare, poi hanno messo il locale a soqquadro, il tutto per rubare poche decine di euro nella cassa del locale. È successo sabato in un circolo di Sampierdarena.

I carabinieri, intervenuti sul posto, hanno arrestato per furto aggravato in concorso due uomini provenienti dalla Romania di 42 e 29 anni.

A chiamare i soccorsi, alcuni passanti che hanno segnalato al 112 di aver visto due persone introdursi nel circolo. Nel giardino del locale i carabinieri intervenuti hanno effettivamente scoperto due uomini che, alla vista delle divise, sono scappati. Sono stati raggiunti e arrestati.

La refurtiva è stata recuperata.