Ladri in azione: svaligiato un appartamento

Furto in abitazione a Sampierdarena. Nella mattinata di giovedì 13 giugno 2024 la polizia è intervenuta con la scientifica in via San Bartolomeo del Fossato.

I figli di un uomo fuori Genova per un periodo sono andati a casa e hanno trovato la porta aperta (apparentemente senza segni di effrazione) e le stanze a soqquadro. Hanno così chiamato le forze dell'ordine, che sono intervenute e hanno avviato gli accertamenti per cercare di identificare i ladri. Dall'abitazione sono stati portati via gioielli e monili in oro per un valore ancora da quantificare.

Ladri in azione nella giornata di giovedì anche in via Assarotti, i malviventi hanno svaligiato un open shop h24 portando via circa 250 euro. Anche in questo caso è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini.

