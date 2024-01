Ancora ladri in azione: tentato furto con finestra forzata

Un altro tentativo di furto in abitazione a Genova. Questa volta però non andato a buon fine. Martedì 16 gennaio 2024 i proprietari sono rientrati a casa in via Padre Semeria a San Martino e hanno trovato la finestra del bagno forzata e danneggiata e locali a soqquadro. Hanno chiamato la polizia, ma da un primo sopralluogo non sarebbero emersi ammanchi. Probabilmente i ladri sono stati disturbati da qualcosa e sono scappati prima di poter portare via qualcosa.

Nelle ultime settimane e negli ultimi mesi sono stati numerosi i furti in abitazione avvenuti in città. Gli ultimi episodi nelle scorse settimane in via Albaro, via di Pino in Val Bisagno e via Ausonia a Castelletto. Ad Albaro c'era stato un altro furto prima di Natale in via Rodi. Ladri in azione anche a San Teodoro, dove è stata aperta una cassaforte e in via Assarotti, dove i ladri si sono arrampicati fino al quinto piano. A levante sono stati tre i furti, a Quarto, Quinto e Nervi.

Continua a leggere le notizie di GenovaToday, segui la nostra pagina Facebook e iscriviti al nostro canale WhatsApp