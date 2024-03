Ladri in azione nel parcheggio dei camper: indaga la polizia

Ladri in azione nel parcheggio di via della Marina che si trova alle spalle di corso Quadrio. Mercoledì 6 marzo 2024 i proprietari di due camper posteggiati nell'area riservata hanno chiamato la polizia dopo essersi accorti che qualcuno si era introdotto all'interno dei mezzi per rubare.

In entrambi i camper i ladri hanno rubato denaro contante, in uno anche uno stereo e nell'altro un computer portatile. La polizia è intervenuta sul posto e ha avviato le indagini per cercare di trovare i malviventi.

Negli ultimi giorni proprio in corso Quadrio erano stati arrestati due giovani di 25 e 26 anni per ricettazione in concorso, erano stati trovati nella zona con monili in oro, macchine fotografiche, smartphone, chiavette usb e altri oggetti sui quali non hanno saputo fornire spiegazioni sul possesso. Era poi emerso che gli oggetti erano stati rubati da un ufficio poco distante.

