Rubano bicicletta d'epoca: due giovanissimi nei guai

A Sestri Levante due sconosciuti, nei giorni scorsi, avevano rubato una bicicletta d’epoca marca “Bianchi” che il proprietario, un 32 enne di Busalla, teneva esposta fuori dal suo esercizio commerciale.

In mattinata, i Carabinieri della locale Stazione, con la collaborazione della Polizia Locale, dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della cittadina, hanno identificato e denunciato per furto in concorso un ragazzo di 19 anni, ecuadoriano, residente a Sestri Levante, e uno studente di 18 anni di Casarza Ligure.

Refurtiva recuperata e restituita.