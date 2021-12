Griffe false: scoperto laboratorio nel centro storico, sequestrati 4.500 pezzi

I finanzieri del Nucleo Operativo Metropolitano di Genova, in collaborazione con personale del Reparto Sicurezza Urbana della polizia Locale del capoluogo ligure, nei 'caruggi' nel cuore del centro storico genovese, hanno individuato uno stabile all'interno del quale un appartamento era stato adibito a laboratorio nonché a magazzino di merce contraffatta.

I prodotti, al fine di agevolarne la messa in commercio, erano esposti all'interno dei vani in modo ben visibile ai potenziali acquirenti. Lo svolgimento dell'attività ha perciò permesso di sequestrare prodotti d'abbigliamento, calzature, accessori contraffatti, macchine da cucire, etichette raffiguranti loghi di marchi prestigiosi e strumenti utili all'assemblaggio di capi di vestiario per un totale di oltre 4.500 pezzi.

Un cittadino extracomunitario è stato deferito presso la locale Procura della Repubblica per i reati di contraffazione e produzione di prodotti con segni e marchi falsi. Il servizio si è svolto grazie alla sinergia investigativa tra i militari della guardia di finanza e della polizia locale, con lo scopo di prevenire e reprimere i traffici illeciti all'interno del tessuto cittadino.

Operazioni congiunte svolte negli ultimi due mesi del 2021 hanno inoltre consentito di sequestrare circa 12mila pezzi di merce contraffatta che sarebbe stata illecitamente immessa nel circuito dell'economia legale.