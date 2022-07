La casa trasformata in laboratorio del 'falso' tra vestiti di alta moda e Rolex falsi

Una vera e propria fabbrica del falso nascosta in un appartamento del centro storico. È stata scoperta dai finanzieri del comando provinciale di Genova, nel corso dell'operazione sono stati denunciati tre senegalesi, uno dei quali è anche arrestato. L'uomo era sottoposto alla misura dell'affidamento in prova ed era già noto per reati in materia di contraffazione, il magistrato di sorveglianza ha quindi disposto il trasferimento nel carcere di Marassi.

I militari del Nucleo operativo metropolitano e i 'Baschi Verdi' di Genova sono entrati nell'abitazione e hanno sorpreso le tre persone intente a confezionare la merce, alla vista degli uomini in divisa hanno però tentato la fuga salendo sul tetto del palazzo di quattro piani, sono stati raggiunti e bloccati in poco tempo.

Dentro alla casa, trasformata in un vero e proproo laboratorio di contraffazione di capi di alta moda, i finanzieri hanno trovato stampanti, cliché e macchine ricamatrici di ultima generazione, utilizzate per la riproduzione del falso. Sono stati trovati anche 5.655 euro in contanti, frutto delle attività illecite, e molti orologi Rolex contraffatti

Dalle indagini è emerso che la produzione era organizzata secondo turni di lavoro pianificati in modo tale da evitare occhi indiscreti; i gestori smontavano il laboratorio ogni mattina, riallestendolo la sera per lavorare fino alla mattina successiva.

"La produzione e la commercializzazione di prodotti contraffatti - commetano le Fiamme Gialle - sono fonte di significative perdite di gettito fiscale, che si traducono in una diminuzione della crescita del Paese e in una riduzione in dei servizi pubblici per i cittadini".