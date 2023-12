La mappa degli alberi monumentali: il patrimonio green di Genova

La direzione generale delle foreste (Difor) ha finito da poco il sesto aggiornamento su Google Maps dell'elenco ufficiale degli alberi monumentali d'Italia: nella Città Metropolitana di Genova si possono trovare più di cinquanta esemplari. Tanto per citarne qualcuno nel capoluogo, ad esempio, c'è il faggio a foglie di asplenio all'interno del compendio monumentale di palazzo Doria-Tursi, in via Garibaldi, il leccio di via Mogadiscio citato dal poeta Camillo Sbarbaro, la sequoia sempreverde di piazza Bonavino a Pegli, il platano orientale di Villa Duchessa di Galliera a Voltri, il pino del Queensland di villa Gropallo a Nervi e così via.

La mappa, gestita dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nasce con l'intento di avvicinare grandi e piccini al mondo degli alberi per sensibilizzarli e insegnare ad amare e rispettare il patrimonio green italiano.

Sulla cartina si possono trovare indicazioni come la posizione, la specie e diversi altri criteri utilizzati per classificare ogni singolo albero definito monumentale. Ma quali sono le caratteristiche degli alberi che compaiono nell'elenco nazionale, approvato nel dicembre 2017? Sono esemplari che si contraddistinguono per l'elevato valore biologico ed ecologico, per l'importanza antropologico-culturale, per lo stretto rapporto con elementi di tipo architettonico, per la capacità di significare il paesaggio, sia in termini estetici che identitari. Oltre ad alberi di grande fama per età e dimensioni, veri patriarchi verdi o monumenti della natura, si trovano anche esemplari meno "sorprendenti", ma che, tuttavia, rispondono a precisi requisiti di monumentalità, specialmente se si analizza il contesto antropologico, culturale e paesaggistico in cui sono inseriti.