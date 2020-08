Addio a Kreole, pompiere a quattro zampe che scavò sotto le macerie del Morandi

Addio a Kreole, uno dei cani-eroi dei Vigili del Fuoco, protagonista in tutte le grandi emergenze italiane degli ultimi anni, compresa quella di ponte Morandi.

Kreole, una femmina di Bovaro Bernese, aveva scavato tra le macerie dopo il crollo per cercare i sopravvissuti, come aveva fatto anche in occasione del terremoto di Amatrice e in quello di Ischia, ma anche in tante altre occasioni per la ricerca di persone sul territorio dell'Umbria. Kreole era infatti al servizio dei vigili del fuoco di Perugia da otto anni ed è morta dopo due mesi di malattia, colpita da un male incurabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tanti i messaggi su Facebook per ricordare il coraggio e le imprese di Kreole, compiute insieme al suo conduttore Massimo Mancinelli.