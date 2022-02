Il kebab di Gianluca Vacchi arriva a Genova: nuova apertura e selezione personale

Sbarca anche a Genova 'Kebhouze', la catena di kebab di Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer bolognese noto per i suoi 'balletti' sui social. Dopo le aperture di Milano e Roma la catena a marzo 2022 sbarca anche nel capoluogo ligure, all’interno del centro commerciale del mercato di corso Sardegna.

'Kebhouze' ha comunicato la nuova apertura di Genova pubblicando un video sui social in cui la mascotte Keb suona al pianoforte una cover di Via del Campo di Fabrizio De André: un omaggio a Genova e alla musica del cantautore genovese, proprio al termine della settimana del Festival di Sanremo. In occasione della prossima apertura di Genova è stata anche lanciata la ricerca di staff di cucina e di sala: per inoltrare la propria candidatura è possibile inviare il curriculum a work@kebhouze.com

"Non esiste un food brand di kebab al mondo come Kebhouze, sarà un’esperienza del tutto nuova - dichiara Gianluca Vacchi in merito alla scelta di intraprendere questa avventura imprenditoriale - c’è un problema di diffidenza verso il kebab. Lo avevo anche io. Dopo aver assaggiato il kebab per la prima volta in vita mia alle nostre prove food, mi sono reso conto che in realtà non c’è un piatto più semplice di questo: piadina, carne e qualche condimento a scelta. Ovviamente ho richiesto che ogni ingrediente e materia prima utilizzata siano di massima qualità".

Il menù prevede kebab di pollo 100% italiano e una versione premium e inedita nel mondo del kebab: sarà possibile ordinare anche il kebab di carne di black angus. Inoltre c’è una grande novità per vegetariani, vegani e non solo: Kebhouze ha siglato una partnership con Planted, azienda svizzera che nel nome della sostenibilità ambientale produce kebab 100% vegetale da proteine di piselli, che sarà disponibile in menù sin dall’apertura. Disponibile anche la versione 'burger' oltre al pollo fritto in versione nuggets, “chicken popcorn” e vegan, patatine fritte e onion rings.