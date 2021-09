Dalla strada ad apprendista meccanico: la nuova vita di John

Grazie al tam tam social e all'interessamento di un gruppo Facebook ha ricevuto diverse proposte di lavoro il migrante impegnato nella pulizia di via D'Albertis a San Fruttuoso, ora lavora in piazza Manin

John, il migrante impegnato nella pulizia volontaria di via G.B. D'Albertis a San Fruttuoso, ha alla fine trovato un lavoro dopo aver commosso il web con la sua voglia di fare. Grazie all'interessamento del gruppo Facebook "I love Genova" sono arrivate diverse proposte lavorative, la prima è quella che vi avevamo raccontato nei giorni scorsi presso la Rete Agricola Ortobee, ma alla fine John ha scelto quella di un benzinaio con officina meccanica di piazza Manin sia per motivi logistici che di competenze professionali.

Alex Flyer e Talita Consalvo, due degli amministratori del gruppo, hanno raccontato: "Abbiamo accompagnato John per un primo incontro conoscitivo dai ragazzi di OrtoBee che gli avevano offerto un'opportunità di lavoro. Tante però sono state le telefonate ricevute con offerte e proposte, tra queste quella dì Guido Stanchi, titolare di Esso Manin, benzinaio, meccanico e Car Wash. John arriva da Savona con il treno e logisitcamente non sarebbe stato facile raggiungere le alture di Bavari, inoltre nel suo Paese di origine ha lavorato come meccanico quindi la seconda proposta ricevuta era anche più in linea con le sue competenze".

Dopo un incontro conoscitivo John ha quindi cominciato a lavorare, mercoledì 8 settembre 2021, in piazza Manin, come spiegano ancora Alex Flyer e Talita Consalvo del gruppo 'I love Genova': "Ha iniziato oggi. Abbiamo parlato con il titolare, Guido Stanchi, ci ha detto che gli sembra davvero un bravo ragazzo e molto volenteroso. Siamo davvero contenti per lui, ora avrà finalmente la possibilitá di costruirsi un futuro".