La finanza sequestra jet privato "super lusso" da 10 milioni di euro

Un'operazione congiunta dell’Agenzia delle Dogane e della guardia di finanza ha portato al sequestro di un jet privato del valore di 10 milioni di euro in Liguria.

Il jet era fermo in hangar all'aeroporto di Villanova d'Albenga ed è stato sottoposto a sequestro dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Savona e dal personale dell'ufficio antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Durante una ricognizione degli aerei presenti presso il Riviera Airport, i funzionari hanno trovato un Cessna Citation X del valore - a nuovo - di circa 25 milioni di euro. Il velivolo, battente bandiera statunitense, è rimasto in hangar per più di sei mesi, quindi oltre il tempo massimo previsto per lo sdoganamento e il conseguente pagamento dei dazi e dell’Iva all’importazione. A seguito di indagini, il gip ha rilevato la posizione di contrabbando del velivolo e l’evasione dell’Iva per un importo pari a 2,2 milioni di euro. Le sanzioni pecuniarie ammontano a circa 11 milioni di euro.

Le banche dati, i documenti acquisiti e gli appostamenti mirati hanno consentito di risalire al proprietario del mezzo di lusso, un imprenditore monegasco che, per ottenere indebiti vantaggi fiscali, aveva interposto tra sé e il bene un trust con sede in Delaware (Usa) e altre tre società fiduciarie, aventi sede presso le isole Vergini Britanniche, le Cayman e Panama. L’imprenditore e altre due persone compiacenti sono stati segnalati alla procura.

Le indagini hanno permesso di individuare altri aerei con la stessa situazione fiscale irregolare, sempre con l'obiettivo finale di evasione. La Procura della Repubblica di Savona ha avviato tramite Eurojust, l’agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale, l’iter di segnalazione alle autorità tedesche di altri assetti aerei, tra cui due jet, un Gulfstream G650 e un Gulfstream Gv e un elicottero Agusta Westland 109S Grand, in sosta presso l’aeroporto di Karlsruhe-Baden-Baden in Germania e aventi un valore stimato di circa 80 milioni di euro.

L’operazione congiunta dell’Agenzia delle Dogane e della guardia di finanza, in attuazione del protocollo d’intesa siglato dalle due amministrazioni, è finalizzata a reprimere le frodi doganali e dell’Iva, anche a carattere internazionale, che generano iniquità e sottraggono risorse, comunitarie e nazionali, che dovrebbero essere destinate alle fasce più deboli della popolazione.