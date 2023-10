Festini con escort e cocaina, Jessica Nikolic interrogata per cinque ore

Aveva chiesto e ottenuto di essere riascoltata in procura, così Jessica Nicolik ieri pomeriggio intorno alla tre si è presentata al nono piano di palazzo di giustizia. La donna, indagata e accusata anche di violenza, è coinvolta nel giro di festini vip per i quali sono finiti in carcere l'architetto genovese Cristilli e l'imprenditore Christian Rosolani.

Nelle carte giudiziarie erano emersi il nome del vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana e quello del notaio Pietro Biglia di Saronno che non sono indagati ma che, secondo l'accusa, avrebbero partecipato a una festa a casa di Cristilli e sarebbero stati "beneficiari" di prestazioni sessuali. A riconoscere il vicepresidente sarebbe stata, seppur non con assoluta certezza, proprio Nicolik.

Piana ha detto di non avere mai partecipato alle cene né di avere assunto droga e nei giorni scorsi ha chiesto alla procura di essere sentito: lo farà nelle prossime ore il procuratore capo Nicola Piacente.

Il notaio ha invece depositato una memoria in cui ha spiegato la sua versione dei fatti. "Con Cristilli e un professionista comune amico dovevamo, da tempo, discutere alcuni problemi importanti, uno dei quali connesso a una direzione di lavori che intendevo affidargli e che nei mesi successivi gli ho affidato, ma non riuscivamo a incontrarci a causa dei numerosi impegni di ciascuno; Cristilli mi propose di vederci una sera a casa sua: lui avrebbe messo a disposizione la casa e io avrei dovuto pagare il sushi e i beveraggi. Acconsentii e venne fissata la sera del primo marzo. Quella sera non c'era Piana con me".