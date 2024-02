Seimila paia di jeans cinesi con etichetta italiana: maxi multa all'importatore

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in servizio presso il terminal portuale di Genova Pra’, hanno sanzionato l’importazione dalla Cina di un carico di circa seimila paia di blue jeans, dopo la verifica del contenuto di un container.

I blue jeans importati, muniti di marchio registrato, per un peso netto complessivo di tre tonnellate, riportavano nell'etichetta cucita su ogni singolo capo il solo indirizzo dell’azienda importatrice italiana, con sede legale in Lombardia, senza alcun riferimento alla produzione in territorio estero. Si è configurata così la violazione della 'fallace indicazione di origine', in quanto il tipo di confezionamento avrebbe potuto indurre in errore il consumatore finale circa l’effettiva area di produzione dei capi di abbigliamento. L'Italia, appunto, al posto della Cina.

Per l'importatore è scattata una multa da ventimila euro, inoltre la merce dovrà essere rietichettata con l’indicazione 'Made in China', prima di essere destinata alla vendita.

