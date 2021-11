Italo arriva a Genova: collegamenti con Milano, Roma e Napoli

Italo fa il suo debutto in Liguria. Dal 12 dicembre 2021, in occasione del cambio orario ferroviario, Italo collegherà Genova a Milano, Roma e Napoli. Ci saranno due servizi no stop al giorno che connetteranno per la prima volta la città ligure al network di Italo. Italo è la prima compagnia ferroviaria al mondo ad aver installato i filtri Hea a bordo dei suoi treni (gli stessi degli aerei), garantendo un ricambio d'aria costante in ogni carrozza.

Ci sarà un servizio in partenza dalla stazione di Genova Brignole alle ore 6.08, che passerà anche da Genova Piazza Principe alle 6.14, con arrivo a Milano Centrale alle ore 8.05 (a Milano Rogoredo 8.24), a Roma Termini alle ore 11.25, a Napoli Afragola 12.37 e a Napoli Centrale alle ore 12.53.

Per raggiungere Genova, invece, Italo ha programmato un treno in partenza da Napoli Centrale alle ore 16.20, da Roma Termini alle 18.05, da Milano Rogoredo alle 21.05, da Milano Centrale alle 21.30 per arrivare a Genova Piazza Principe alle 23.09 e Genova Brignole alle 23.18.

"Studiavamo da tempo la possibilità di arrivare a Genova. Rappresenta una tappa fondamentale del nostro percorso di crescita - commenta Fabrizio Bona, chief commercial officer di Italo -. Collegheremo Genova a Milano, Roma e Napoli, offrendo servizi diretti e di qualità. L'introduzione di questi due treni è solo l'inizio, siamo certi che i cittadini liguri risponderanno al meglio, premiando la nostra scelta e consentendoci di crescere in futuro sul territorio".