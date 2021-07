Europei di calcio, Italia in finale: la festa in piazza De Ferrari

Caroselli a Genova per la vittoria dell'Italia nella semifinale degli Europei contro la Spagna, fulcro della festa piazza De Ferrari dove tantissimi tifosi si sono dati appuntamento per festeggiare un 'impresa impensabile alla vigilia

Caroselli a Genova per la vittoria dell'Italia nella semifinale degli Europei contro la Spagna, fulcro della festa piazza De Ferrari dove tantissimi tifosi si sono dati appuntamento per festeggiare un'impresa impensabile alla vigilia; festeggiamenti anche in via Cesarea e in gran parte della città. Dalla mancata qualificazione ai mondiali di Russia 2018 all'atto finale di Euro 2020 (che si giocano nel 2021 causa covid, ndr) sono passati solo tre anni: gli Azzurri guidati dall'ex Samp Roberto Mancini hanno vinto ai calci di rigore dopo l'1-1 maturato nei 120 minuti giocati tra tempi regolamentari e supplementari.

Una vittoria sofferta, ma molto "italiana", che ha regalato agli Azzurri il pass per la finalissima che si giocherà a Londra, nello stadio di Wembley (corsi e ricorsi storici per Mancini e gli ex Samp nel suo staff che proprio nello stadio londinese persero la Coppa dei Campioni contro il Barcellona il 20 maggio 1992), domenica 11 luglio 2021 contro la vincente di Inghilterra-Danimarca, semifinale in programma mercoledì 7 luglio 2021.

Italia in vantaggio al 60' con un delizioso tiro a giro di Chiesa, ma raggiunta all'80' dallo juventino Morata. Nulla di fatto nei supplementari e calci di rigore decisivi con Donnarumma protagonista proprio su Morata e Jorginho a segnare il penalty decisivo che ha regalato il successo agli Azzurri. Sognare ora non costa nulla.