Rischio 'classi pollaio' all'istituto di Sestri, l'assessore Ferro rassicura

Il Consiglio regionale, nel corso della seduta di martedì 11 aprile 2023, ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno 857, sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta ad attivarsi nei confronti della Direzione scolastica regionale nel caso dell'Istituto comprensivo di Sestri Ponente, a Genova, affinché sia assicurato il personale necessario per garantire l'apertura di tre sezioni in modo da permettere a tutti i bambini, che ne hanno fatto richiesta, di avere un posto nell'istituto per l'Infanzia intitolato a Renzo Pezzani.

Nel corso della seduta Gianni Pastorino (Linea Condivisa) ha presentato anche un'interrogazione in cui ha chiesto alla giunta quali interventi avvierà per convincere l'Ufficio Scolastico Regionale a definire un organico adeguato, evitando le cosiddette 'classi pollaio', un fenomeno negativo per alunni e operatori scolastici.

Il consigliere ha ricordato che il 24 marzo è stato comunicato che anche per il prossimo anno scolastico le sezioni aperte saranno solo due e non tre, nonostante 26 nuove iscrizioni, altre 7 iscrizioni fuori tempo e 40 bambini già iscritti.

L'assessore alla scuola e università Simona Ferro ha spiegato che la Regione non ha competenza nella nomina e nell'assegnazione del personale docente sul territorio in quanto questa è una prerogativa del ministero dell'Istruzione di cui l'Ufficio scolastico regionale è l'organo periferico di riferimento.

L'assessore ha aggiunto che l'Ufficio scolastico regionale non ha ancora definito l'organico degli istituti, che peraltro non è assegnato per singolo plesso, in quanto è ancora aperta la fase di raccolta di dati sulle iscrizioni e sulla relativa composizione delle classi, a cui seguirà la definizione dell'organico. Ferro, comunque, ha assicurato l'attenzione della Regione sul tema.

"La fotografia delle scuole materne è questa - aggiunge Pastorino -: nella scuola dell'Infanzia Pezzani ci sono 33 bambine e bambini in attesa di risposte (26 nuove iscrizioni, 7 iscrizioni fuori termine che possono essere accolte).

Nella scuola dell'Infanzia Villa Parodi il prossimo anno rischiano di rimanere fuori 40 bambine e bambini con inevitabili accorpamenti e 'classi pollaio' difficilmente gestibili".