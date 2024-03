Scuole, il Bergese conquista la finale nazionale del Cooking Quiz

Volerà alla finale nazionale del "Cooking Quiz" l'istituto superiore Nino Bergese di Sestri Ponente con quattro classi.

Il tour del progetto didattico ha fatto tappa al Bergese dove gli studenti e le studentesse sono scesi in campo dimostrando grande preparazione. Lo chef Emanuele Revello di Fic (Federazione Italiana Cuochi) ha incantato le classi tenendo una lezione su "Tecniche di cottura" e infine hanno ottenuto il pass per la finalissima nazionale le classi 4B e 4C ind. Enogastronomia e 4E e 4H ind. Sala-vendita. L'appuntamento è in programma il 22 maggio al Teatro Olimpico di Roma.

Cooking Quiz, il progetto didattico che coniuga formazione e divertimento negli istituti alberghieri italiani, è arrivato all’ottava edizione: l'avventura è stata ideata da Plan Edizioni e Peaktime per coinvolgere i futuri professionisti del settore alberghiero su temi di fondamentale importanza come sana e corretta alimentazione, valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio e lotta allo spreco alimentare trattati dal formatore Alvin Crescini oltre alle lezioni strettamente legate al piano studi condotte dagli chef docenti di Fic, Alma (la Scuola internazionale di cucina italiana) e Ais, Associazione Italiana Sommelier che fanno parte del comitato scientifico del quiz.

Attraverso la "gamification" il concorso trasferirà nozioni e informazioni importanti per poi valutarne il grado di apprendimento. Uno spazio di fondamentale importanza è riservato al corretto riciclo degli imballaggi principalmente utilizzati in cucina grazie alla collaborazione dei consorzi nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea. I consorzi nazionali partecipanti al Cooking Quiz garantiscono l'avvio al riciclo degli imballaggi, promuovendo un notevole risparmio di materia ed energia.